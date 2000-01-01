Прима-Форестинская (Бара) Айсиная (Гурав) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прима-Форестинская (Бара) Айсиная (Гурав)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1002

Дата смерти

12.02.1042

Пол

Женский

Отец

963 г.р.

Мать

983 г.р.

Дети

1022 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1002

Отец: Хан Бара Хучутэй

Мать: Сахи-Кой Эхлэ

Рождение ребёнка
1022

Сын: Прима-Форестинский Салтан

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс III

Рождение ребёнка
1025

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс III

Военная служба
С 1036 по 1037
Военная служба
С 1040 по 1042
Смерть
12.02.1042
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