Прима-Форестинская (Бара) Айсиная (Гурав)
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1002
Дата смерти12.02.1042
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1002
Отец: Хан Бара Хучутэй
Мать: Сахи-Кой Эхлэ
Рождение ребёнка
1022
Сын: Прима-Форестинский Салтан
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс III
Рождение ребёнка
1025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс III
Военная служба
С 1036 по 1037
Военная служба
С 1040 по 1042
Смерть
12.02.1042