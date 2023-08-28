Евсюкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
19.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсюков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич
Смерть
Неизвестно