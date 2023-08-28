Евсюкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно
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