Богданова-Тряпкина (Богданова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Богданов Иван Васильевич
Мать: Богданова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова (Тряпкина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Тряпкин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тряпкин Федор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно