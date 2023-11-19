Богданова-Тряпкина (Богданова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова-Тряпкина (Богданова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Кирилово, Городецкая волость, Балахнинский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Богданов Иван Васильевич

Мать: Богданова Анна Ивановна

Кирилово, Городецкая волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова (Тряпкина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тряпкин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпкин Степан Федорович

Отец ребёнка: Тряпкин Федор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тряпкин Федор Максимович

Смерть
Неизвестно

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