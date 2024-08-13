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Власов Иван Семенович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Власов Семен Фетисович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764

Сын: Власов Астафий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Власов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Власова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Самохина (Власова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1817

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