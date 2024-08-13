Власов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Власов Семен Фетисович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Власова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Самохина (Власова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Куликова) Настасья Ивановна
Смерть
1817