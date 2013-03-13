Архипова (Лысихина) Вера Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Лысихина) Вера Валентиновна

Архипова (Лысихина) Вера Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1956

Дата смерти

13.03.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1956

Отец: Лысихин Валентин

Мать: Лысихина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Валерий Иванович

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
12.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Валерий Иванович

Смерть
13.03.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close