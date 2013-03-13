Архипова (Лысихина) Вера Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1956
Дата смерти13.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1956
Отец: Лысихин Валентин
Рождение ребёнка
21.07.1976
Рождение ребёнка
21.07.1982
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
12.02.1984
Рождение ребёнка
19.07.1997
Смерть
13.03.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область