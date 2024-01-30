Фролов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1986

Сын: (Фролов) Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
27.04.1987

Дочь: Фролова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна

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