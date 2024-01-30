Фролов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1986
Сын: (Фролов) Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
27.04.1987
Дочь: Фролова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна