Матрена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ульяна Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Архипов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Никандров
Отец ребёнка: Никандр Архипов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр Архипов
Смерть
Неизвестно