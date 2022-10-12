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Ярославцев Иван Николаевич
Ярославцев Иван Николаевич
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Место рождения
Мытищи
, Мытищи, Московская область
Дата рождения
12.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Ярославцев Николай Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Ярославцева (Гонюкова) Таисия Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2022
Отец:
Ярославцев Николай Анатольевич
Мать:
Ярославцева Таисия Александровна
Мытищи
, Мытищи, Московская область
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