Скородумов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1936

Дочь: Смирнова Антонина

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раида

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Мария

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Нина

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Иван

Мать ребёнка: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алферьева Елизавета

Мать ребёнка: Скородумова Анна

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