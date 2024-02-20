Беренц Адольф Готфридович
Место рожденияPokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Дата рождения20.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903
Отец: Беренц Готфрид Фридрихович
Мать: Адам Августа Адамовна
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
NOV 1903 (ZHI fond 67/8/35), Seite 95, Nr. 833
Крещение
04.10.1903
Смерть
Неизвестно