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Беренц Адольф Готфридович

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Место рождения

Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)

Дата рождения

20.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903

Отец: Беренц Готфрид Фридрихович

Мать: Адам Августа Адамовна

Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
NOV 1903 (ZHI fond 67/8/35), Seite 95, Nr. 833
Крещение
04.10.1903
Смерть
Неизвестно
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