Шендакова (Бросалина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендакова (Бросалина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1910

Дата смерти

03.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910

Отец: Бросалин Алексей

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
19.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шендаков Егор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.12.2005
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