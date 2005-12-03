Шендакова (Бросалина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1910
Дата смерти03.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910
Отец: Бросалин Алексей
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
19.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шендаков Егор Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.12.2005