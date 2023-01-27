Серов Федор Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Серов Павел Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Серова) Евдокия (Авдотья) Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1902
Дочь: (Серова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: (Месилов) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
28.07.1906
Дочь: (Месилова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
28.03.1911
Дочь: (Серова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1917
Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна