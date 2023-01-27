Серов Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Федор Павлович

Серов Федор Павлович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Серов Павел Матвеевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Серова) Евдокия (Авдотья) Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: (Серова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: (Месилов) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1906

Дочь: (Месилова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: (Серова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1917

Сын: Серов Василий Федорович

Мать ребёнка: Серова Наталья Степановна

Громково, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.