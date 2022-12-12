Христиния Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христиния Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хохряков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Осипович

Смерть
Неизвестно
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