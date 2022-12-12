Христиния Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Осипович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Леонтий Осипович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Осипович
Смерть
Неизвестно