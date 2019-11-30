Егорова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Егоров Иван Афанасьевич

Мать: не указана

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