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Егорова Вера Ивановна
Егорова Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1939
Пол
Женский
Отец
Егоров Иван Афанасьевич
Около 1914 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец:
Егоров Иван Афанасьевич
Мать: не указана
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