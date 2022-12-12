Кожемякина (Юрьева) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
После 2000
Сын: Кожемякин Максим Александрович
Отец ребёнка: Кожемякин Александр Васильевич
Бракосочетание
Между 2001 и 2009
Рождение ребёнка
07.04.2009
Сын: Кожемякин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кожемякин Александр Васильевич