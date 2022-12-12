Кожемякина (Юрьева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина (Юрьева) Ирина Владимировна

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Место рождения

Кальмиусское

Дата рождения

27.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
После 2000

Сын: Кожемякин Максим Александрович

Отец ребёнка: Кожемякин Александр Васильевич

Бракосочетание
Между 2001 и 2009

Муж: Кожемякин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.2009

Сын: Кожемякин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кожемякин Александр Васильевич

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