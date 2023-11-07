Урбанович Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанович Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1957

Дочь: (Урбанович) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
27.11.1972

Дочь: Урбанович (Храмова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична

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