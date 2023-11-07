Урбанович Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1957
Дочь: (Урбанович) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
27.11.1972
Дочь: Урбанович (Храмова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична