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Долгий Антон Филиппович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Долгий Филипп Федорович

Мать: Долгая Анастасия Андреевна

Бракосочетание
04.10.1901

Жена: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
26.09.1902

Дочь: (Долгая) Харитина Антоновна

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: (Долгая) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
20.07.1905

Дочь: (Долгая) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
23.10.1906

Сын: Долгий Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
21.05.1909

Дочь: (Долгая) Елена Антоновна

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Долгий Николай Антонович

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Долгий Василий Антонович

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
?.03.1914

Сын: Долгий Григорий Антонович

Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно

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