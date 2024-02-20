Долгий Антон Филиппович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
04.10.1901
Рождение ребёнка
26.09.1902
Дочь: (Долгая) Харитина Антоновна
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: (Долгая) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
20.07.1905
Дочь: (Долгая) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
23.10.1906
Сын: Долгий Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
21.05.1909
Дочь: (Долгая) Елена Антоновна
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
02.12.1910
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
28.02.1912
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
?.03.1914
Сын: Долгий Григорий Антонович
Мать ребёнка: Долгая (Бабак) Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно