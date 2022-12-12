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Орлов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.09.1900 ст.

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900 ст.

Отец: Орлов Яков Иванов

Мать: Орлова Елена Игнатьева

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Крещение
22.09.1900 ст.
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Александра Александровна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
20.04.1942
Погиб на войне после ранения позвоночника
Похороны
Неизвестно
Тетево, Износковский муниципальный район, Калужская область
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