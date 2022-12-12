Орлов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1900 ст.
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900 ст.
Отец: Орлов Яков Иванов
Мать: Орлова Елена Игнатьева
Крещение
22.09.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
20.04.1942
Погиб на войне после ранения позвоночника
Похороны
Неизвестно
Тетево, Износковский муниципальный район, Калужская область