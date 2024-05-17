Мосев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосев ? Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосев Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно