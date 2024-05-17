Мосев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосев Иван

Мосев Иван

Место рождения

Танеево, Сараловская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Танеево, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосев ? Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосев Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Танеево, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.