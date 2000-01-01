Ерегин Михаил Семенович
Место рожденияВологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Ерегин Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Ерегин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Харина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1935
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Ерегин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно