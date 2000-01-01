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Ерегин Михаил Семенович

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Место рождения

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Ерегин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Ерегин Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Ерегин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Харина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ерегин Фауст Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Ерегин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Ульяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Ульяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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