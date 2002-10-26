Пилипенко (Шкарина) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1919
Дата смерти26.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.19
Сын: Пилипенко Александр Павлович
Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич
Рождение
27.09.1919
Отец: Шкарин Фёдор
Мать: Шкарина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилипенко Виктор Павлович
Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Пилипенко Николай Павлович
Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич
Смерть
26.10.2002