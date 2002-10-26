Пилипенко (Шкарина) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПилипенко (Шкарина) Евдокия Фёдоровна

Пилипенко (Шкарина) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1919

Дата смерти

26.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.19

Сын: Пилипенко Александр Павлович

Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич

Рождение
27.09.1919

Отец: Шкарин Фёдор

Мать: Шкарина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилипенко Виктор Павлович

Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Пилипенко Николай Павлович

Отец ребёнка: Пилипенко Павел Дмитриевич

Смерть
26.10.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.