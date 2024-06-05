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Мысиков Павел Митрофанович

Место рождения

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Мысиков Митрофан дед павловичей

Мать: не указана

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева (Мысикова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысикова супруга павла митрофановича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мысиков Павел Павлович

Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мысиков Ефим (Авхим) Павлович

Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мысиков Карп Павлович

Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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