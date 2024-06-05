Мысиков Павел Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: Мысиков Митрофан дед павловичей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева (Мысикова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мысиков Ефим (Авхим) Павлович
Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мысикова супруга павла митрофановича
Смерть
Неизвестно