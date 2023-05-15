Липатова Сиклития Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатова Сиклития Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Липкина Екатерина Ипатовна

Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Липкина Ксенья Ипатовна

Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Липкин Ананий Ипатович

Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.05.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Ипат Андреевич

Смерть
Неизвестно
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