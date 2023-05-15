Липатова Сиклития Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Липкина Екатерина Ипатовна
Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Липкина Ксенья Ипатовна
Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Липкин Ипат Андреевич
Упоминание
30.05.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно