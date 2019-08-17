Магомаев Муслим Магометович
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рождения17.08.1942
Дата смерти25.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Баку, Азербайджан
Смерть
25.10.2008
Москва, город федерального значения Москва