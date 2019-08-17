Магомаев Муслим Магометович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомаев Муслим Магометович

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Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

17.08.1942

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку, Азербайджан
Смерть
25.10.2008
Москва, город федерального значения Москва
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