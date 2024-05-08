Узжин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения08.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1973
Отец: Узжин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Алла Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1995
Дочь: Борисова (Узжина) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Борисова Алла Николаевна
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.06.1999
Дочь: Борисова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Борисова Алла Николаевна
Развод
20.07.1999
Жена: Борисова Алла Николаевна