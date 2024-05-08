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Узжин Сергей Александрович

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Место рождения

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1973

Отец: Узжин Александр

Мать: Узжина Зинаида Степановна

Субботино, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Алла Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1995

Дочь: Борисова (Узжина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Борисова Алла Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.06.1999

Дочь: Борисова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Борисова Алла Николаевна

Развод
20.07.1999

Жена: Борисова Алла Николаевна

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