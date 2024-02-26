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Иван Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Никифор Тимофеев (Ич)

Мать: Варвара Максимова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Степанида Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1757

Сын: Федот Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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