Иван Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Никифор Тимофеев (Ич)
Мать: Варвара Максимова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Степанида Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федот Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Ксения Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно