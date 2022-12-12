Столбов Ефим Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Столбов Ларион Васильевич
Мать: Агафья Фоткеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Столбова Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Ефимья Ильинична
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Столбова Соломия Ефимовна
Мать ребёнка: Ефимья Ильинична
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Столбова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Ефимья Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ефимья Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Ильинична