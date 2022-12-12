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Столбов Ефим Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Столбов Ларион Васильевич

Мать: Агафья Фоткеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Столбова Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Ефимья Ильинична

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Столбова Соломия Ефимовна

Мать ребёнка: Ефимья Ильинична

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Столбова Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Ефимья Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Мальчик Ефимович

Мать ребёнка: Ефимья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Ильинична

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