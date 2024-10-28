Шеломов (Шоломов) Елисей Фадеев Вычислено 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеломов (Шоломов) Елисей Фадеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1710

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710

Отец: Шеломов Фадей Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Федосья Тимофеева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шеломов Александр Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шеломова Евдокия Елисеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Шеломова Ефросинья Елисеева

Мать ребёнка: Шеломова Федосья Тимофеева

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Мать ребёнка: Шеломова Федосья Тимофеева

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Смерть
1779
Невьянск, Невьянский, Свердловская область

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