Шеломов (Шоломов) Елисей Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1710
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710
Отец: Шеломов Фадей Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шеломов Александр Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шеломова Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Шеломова Ефросинья Елисеева
Мать ребёнка: Шеломова Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Мать ребёнка: Шеломова Федосья Тимофеева
Смерть
1779