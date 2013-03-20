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Корниенко Мария Олеговна
Корниенко Мария Олеговна
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Место рождения
Пушкин
, Царскосельский уезд
Дата рождения
20.03.2013
Пол
Женский
Отец
Корниенко Олег Валерьевич
1981 г.р.
Мать
Корниенко (Корельская) Анна Геннадьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2013
Отец:
Корниенко Олег Валерьевич
Мать:
Корниенко Анна Геннадьевна
Пушкин
, Царскосельский уезд
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