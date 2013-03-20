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Корниенко Мария Олеговна

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

20.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2013

Отец: Корниенко Олег Валерьевич

Мать: Корниенко Анна Геннадьевна

Пушкин, Царскосельский уезд
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