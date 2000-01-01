Козлова (Балясова) Мария Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Балясова) Мария Епифановна

Козлова (Балясова) Мария Епифановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Козлов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Дмитриевич

д.Калиновка (Топорнинский район - Кушнаренковский район) Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Козлов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Дмитриевич

Заинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимашева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Дмитриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close