Климук Венедикт известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: Климук Никифор Венедиктович
Мать ребёнка: не указана
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно