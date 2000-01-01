Каяев Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения19.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1984
Сын: Каяев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Каяева Голицина Светлана Анатольевна
Берлин Германия
Подсдам- регистрация русского посольства
Рождение ребёнка
29.04.1988
Сын: Голицин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Каяева Голицина Светлана Анатольевна
Берлин Германия
Бракосочетание
Неизвестно