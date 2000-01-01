Каяев Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каяев Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

19.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1984

Сын: Каяев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Каяева Голицина Светлана Анатольевна

Берлин Германия
Подсдам- регистрация русского посольства
Рождение ребёнка
29.04.1988

Сын: Голицин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Каяева Голицина Светлана Анатольевна

Берлин Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каяева Голицина Светлана Анатольевна

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