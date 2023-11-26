Маринков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринков Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Маринкова (Аксенова) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринков Артур Иванович

Мать ребёнка: Маринкова (Аксенова) Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринкова (Аксенова) Нина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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