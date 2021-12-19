Баранова (Козьменко) Александра
Место рождения
Дата рождения07.09.1934
Дата смерти19.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934
Отец: Козьменко Михаил
Мать: Козьменко Елена
Бракосочетание
24.02.1957
Рождение ребёнка
17.01.1960
Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1961
Рождение ребёнка
20.04.1966
Смерть
19.12.2021
Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Болезнь Похоронена в Воронежской обл, Павловский р-н, с.Александровка