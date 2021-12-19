Баранова (Козьменко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Козьменко) Александра

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.09.1934

Дата смерти

19.12.2021

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934

Отец: Козьменко Михаил

Мать: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.02.1957

Муж: Баранов Петр Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Петр Иванович

Россия
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Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Петр Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Петр Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.12.2021
Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Болезнь Похоронена в Воронежской обл, Павловский р-н, с.Александровка
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