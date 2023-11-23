Троицкий Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Троицкий Григорий Корнилов
Мать: неизвестно
Работа или профессия
1882
учитель Николо-Березовского училища Солигаличского уезда
Работа или профессия
С 1896 по 1899
учитель двухклассного Александровского училища села Молвитина Буйского уезда
Смерть
Неизвестно