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Троицкий Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Троицкий Григорий Корнилов

Мать: неизвестно

Работа или профессия
1882
учитель Николо-Березовского училища Солигаличского уезда
Работа или профессия
С 1896 по 1899
учитель двухклассного Александровского училища села Молвитина Буйского уезда
Смерть
Неизвестно

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