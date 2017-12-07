Чернышов Гавриил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чернышов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1931
Дочь: Еганова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Дина Гавриловна
Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно