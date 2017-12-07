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Чернышов Гавриил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чернышов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1931

Дочь: Еганова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Дина Гавриловна

Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Чернышова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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