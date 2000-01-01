Федор Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агрипина Федорова
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатова
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно