Федор Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агрипина Федорова

Мать ребёнка: Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Анна Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатова

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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