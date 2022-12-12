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Крылов Вениамин Иванович

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Место рождения

Томарово, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Около 1893

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Крылов Иван Иосифович

Мать: не указана

Томарово, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Посвящение в духовный сан
Около 1877
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
священник Троицко-Тверицкой церкви г. Ярославль
Награда
1879
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
за усердную и полезную службу награжден набедренником
Дворянский титул
1889
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
потомственный дворянин, отец его был сопричислен к потомственному дворянству
Смерть
Около 1893
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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