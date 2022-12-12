Крылов Вениамин Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиОколо 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Крылов Иван Иосифович
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Около 1877
священник Троицко-Тверицкой церкви г. Ярославль
Награда
1879
за усердную и полезную службу награжден набедренником
Дворянский титул
1889
потомственный дворянин, отец его был сопричислен к потомственному дворянству
Смерть
Около 1893