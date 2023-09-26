Минхаеров Альфред Халилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минхаеров Альфред Халилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минхаеров Халил

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минхаерова Гульнара Альфредовна

Мать ребёнка: Минхаерова Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минхаеров Марат Альфредович

Мать ребёнка: Минхаерова Фарида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минхаерова Фарида

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