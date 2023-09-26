Минхаеров Альфред Халилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минхаеров Халил
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минхаерова Гульнара Альфредовна
Мать ребёнка: Минхаерова Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минхаеров Марат Альфредович
Мать ребёнка: Минхаерова Фарида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минхаерова Фарида