Гридасова Анна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гридасова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Матвей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Гридасова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Гредасов Матвей Максимович

Смерть
Неизвестно

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