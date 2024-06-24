Гридасова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Гридасова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Гредасов Матвей Максимович
Смерть
Неизвестно