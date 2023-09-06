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Худяков Василий Михайлович
Худяков Василий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил
Мать
Худякова Мария Филаретовна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Михаил
Мать:
Худякова Мария Филаретовна
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