Модестова - Преловская Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1958
Отец: Николай
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1978
Рождение ребёнка
21.05.1980
Дочь: Преловская Елена Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1986
Сын: Преловский Леонид Игоревич
Отец ребёнка: Преловский Игорь Филимонович