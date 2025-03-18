Модестова - Преловская Наталия Николаевна 24.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Модестова - Преловская Наталия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1958

Отец: Николай

Мать: Модестова Людмила Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1978

Муж: Преловский Игорь Филимонович

Рождение ребёнка
21.05.1980

Дочь: Преловская Елена Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.1986

Сын: Преловский Леонид Игоревич

Отец ребёнка: Преловский Игорь Филимонович

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