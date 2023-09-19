Панов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1967

Дочь: Фирсова Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Панова Любовь Михайловна

Советская, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Панова Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Любовь Михайловна

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