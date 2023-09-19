Панов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1967
Дочь: Фирсова Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Панова Любовь Михайловна
Советская, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Панова Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Любовь Михайловна