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Колосова Селена Афанасьевна

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

06.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2014

Отец: Колосов Афанасий Афанасьевич

Мать: Колосова Марианна Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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