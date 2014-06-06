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Колосова Селена Афанасьевна
Колосова Селена Афанасьевна
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Древо
Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
06.06.2014
Пол
Женский
Отец
Колосов Афанасий Афанасьевич
1974 г.р.
Мать
Колосова Марианна Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2014
Отец:
Колосов Афанасий Афанасьевич
Мать:
Колосова Марианна Николаевна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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