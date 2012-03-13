Стрельников Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Александр Павлович

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Место рождения

Армянская ССР Калининский район деревня Медовка

Дата рождения

12.09.1939

Дата смерти

13.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1939

Отец: Стрельников Павел Исаевич

Мать: не указана

Армянская ССР Калининский район деревня Медовка
Рождение ребёнка
27.03.1977

Сын: Стрельников Герман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
13.03.2012
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