Стрельников Александр Павлович
Место рожденияАрмянская ССР Калининский район деревня Медовка
Дата рождения12.09.1939
Дата смерти13.03.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1939
Отец: Стрельников Павел Исаевич
Мать: не указана
Армянская ССР Калининский район деревня Медовка
Рождение ребёнка
27.03.1977
Сын: Стрельников Герман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
13.03.2012