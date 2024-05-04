Половинкина (Ромашова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Ромашова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Половинкин Иван Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Иван Капитонович

Рождение ребёнка
31.10.1982

Дочь: (Половинкина) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Половинкин Иван Капитонович

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