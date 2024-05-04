Половинкина (Ромашова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Половинкин Иван Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1982
Дочь: (Половинкина) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Половинкин Иван Капитонович