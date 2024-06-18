Деулин Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Деулин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деулин Василий Иванович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деулин Григорий

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деулин Федор

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1888

Сын: Деулин Василий

Мать ребёнка: Анастасия

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