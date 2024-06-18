Деулин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деулин Василий Иванович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деулин Григорий
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
1874
Сын: Деулин Федор
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Деулин Василий
Мать ребёнка: Анастасия