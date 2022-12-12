Вишневская (Рыжова) Вероника Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишневская (Рыжова) Вероника Вадимовна

Вишневская (Рыжова) Вероника Вадимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишневский Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Дмитрий Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close