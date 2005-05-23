Котов александр Александрович
Место рожденияКиргизская ССР, Ошской обл, Ленинского р-н, п. Качкар-Ата.
Дата рождения09.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960
Киргизская ССР, Ошской обл, Ленинского р-н, п. Качкар-Ата.
Рождение ребёнка
23.11.1987
Дочь: Котова Юлия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1991
Дочь: Котова Евгения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно