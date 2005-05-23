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Котов александр Александрович

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Место рождения

Киргизская ССР, Ошской обл, Ленинского р-н, п. Качкар-Ата.

Дата рождения

09.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960

Отец: Котов Александр Петрович

Мать: Котова Надежда Платоновна

Киргизская ССР, Ошской обл, Ленинского р-н, п. Качкар-Ата.
Рождение ребёнка
23.11.1987

Дочь: Котова Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1991

Дочь: Котова Евгения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Татьяна Викторовна

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