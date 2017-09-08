Фукс Карл (Карл Фридрих) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фукс Карл (Карл Фридрих) Федорович

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Место рождения

Херборн, Германия

Дата рождения

08.09.1776

Дата смерти

24.04.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Херборн, Германия
Место жительства
По 1798
Марбург
Место жительства
С 1800 по 1805
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1805
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.04.1846
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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