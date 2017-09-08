Фукс Карл (Карл Фридрих) Федорович
Место рожденияХерборн, Германия
Дата рождения08.09.1776
Дата смерти24.04.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Херборн, Германия
Место жительства
По 1798
Марбург
Место жительства
С 1800 по 1805
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1805
Смерть
24.04.1846